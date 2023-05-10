Jandarma'dan sokak hayvanlarına şefkat eli

EDİRNE - Edirne'de Jandarma ekiplerine bağlı HAYDİ timi, sokak hayvanlarına şefkat elini uzattı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı HAYDİ timi, sokak hayvanlarına şefkat elini uzattı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesine Bağlı Harmanlı Köyünde bulunan sokak hayvanlarına parazit kene ve pire ilacı çalışması gerçekleştirdiler. Bölgede çalışma gerçekleştiren Jandarma ekipleri, ayrıca sokak hayvanları için hayvanların yoğun olduğu noktalara mama bıraktı. Hayvan severler ile ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmada onlarca sokak hayvanına parazit pire ve kene ilacı uygulandı.

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirten Jandarma ekipleri, vatandaşlardan sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını beklediklerini ifade ettiler.