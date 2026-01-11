Haberler

Jandarma Genel Komutanlığından Siber Tehlikelere Karşı Videolu Uyarı

Güncelleme:
Jandarma Genel Komutanlığı, yurttaşları internet üzerinden gerçekleşen siber dolandırıcılıklara karşı uyararak dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı bir video yayımlayarak, yurttaşları siber tehlikelere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız; sber tehlikelere karşı dikkatli olun. Bir tıkla tuzağa düşmeyin. Sizlere cazip teklifler sunan ve güvenli olduğundan emin olmadığınız internet siteleri üzerinden yapılan işlemler sonucunda kişisel bilgileriniz ele geçirilebilir, finansal kayıplara maruz kalabilirsiniz. Siber dolandırıcılıklara karşı tedbirli olun" ifadeleri yer aldı.

