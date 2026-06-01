İçişleri Bakanı Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı'nda Yeni Görev Yerleri Atamalarının Gerçekleştirildiğini Duyurdu

Güncelleme:
(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamaları kapsamında 1722 subay, 7 bin 933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelin yeni görev yerlerine atamasının gerçekleştirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamaları, milletimizden aldığı güçle 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın nöbet değişimi hayırlı olsun. Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamalar kapsamında; 1722 subay, 7 bin 933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir."

Jandarma personelimizin; asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçıları ile mücadeleye kadar her alanda sergiledikleri üstün başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: ANKA
