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(İSTANBUL) - Jandarma Genel Komutanlığı, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Riva Kavşağı'nda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirerek kazaya neden olan sürücünün yakalandığını duyurdu. Sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanırken aday sürücü olması nedeniyle ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'un Beykoz ilçesi Riva Kavşağı mevkiinde, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirerek ilerleyen ve trafik kazasına neden olan sürücü, İl Jandarma Komutanlığımız emrinde görevli Otoyol Jandarmamız tarafından yapılan kamera incelemeleri sonucunda tespit edilerek yakalandı.

Sürücü hakkında, 90 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Kazaya karışan araç 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Unutmayın, trafikte yapılan her kural ihlali, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Tehlikeli araç kullanarak hem kendi hayatınızı hem de diğer yol kullanıcılarının hayatını riske atmayın. Trafik kurallarına uyun, hayata yol verin."

Kaynak: ANKA