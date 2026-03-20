Salıpazarı'nda trafik uygulaması yapıldı

Salıpazarı'nda trafik uygulaması yapıldı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma, Ramazan Bayramı dolayısıyla 'Bayram sensiz olmaz' temalı trafik uygulaması gerçekleştirdi. Kontrol noktalarında sürücü ve yolcuların bayramı kutlandı, trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla jandarma ekipleri tarafından "Bayram sensiz olmaz" temasıyla trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarma Timi, ilçe genelinde oluşturulan kontrol noktalarında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların bayramını kutladı.

Ekipler, vatandaşlara trafik kurallarının önemi hakkında bilgilendirme yaparken, Yeni Karayolları Trafik Kanunu hakkında bilgi verdi.

Uygulama kapsamında çocuklara trafik temalı hikaye ve boyama kitapları ile denetim kartı hediye edildi.

Yetkililer, Ramazan Bayramı süresince artan trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek, olası ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerin dron destekli devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu
