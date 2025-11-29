Haberler

Jandarma Astsubay Osman Deniz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Jandarma Astsubay Osman Deniz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Çamardı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Osman Deniz, düzenlenen cenaze töreninin ardından Adana'da toprağa verildi.

Niğde'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Çamardı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Osman Deniz'in (53) cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Deniz'in cenazesi, Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesine getirildi.

Kalp krizinden hayatını kaybeden Deniz için Zeytinbeli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan namazın ardından Deniz'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Zeytinbeli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Deniz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yumurtalık Kaymakamı Yakup Papaker, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve askeri personel katıldı.

Dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesine giderken yolda rahatsızlanan Çamardı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Osman Deniz, kaldırıldığı Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Icardi'den derbi öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Icardi harekete geçti! Bu sözler Fenerbahçelileri kızdıracak
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Hepsi Kadıköy'e geliyor! İsmail Yüksek hakkında bomba gelişme

İsmail hakkında bomba gelişme! Derbide...
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin rengi değişti

Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin bile rengi değişti
Trump, Venezuela hava sahasının tamamen kapatılacağını açıkladı

Savaş adım adım geliyor! Trump, o bölgede uçmayı tamamen yasakladı
Arda Güler ile Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor

Aynı takımda buluşuyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.