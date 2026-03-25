Elazığ'da hayatını kaybeden astsubayın cenazesi Hatay'da defnedildi

Elazığ'da hayatını kaybeden astsubayın cenazesi Hatay'da defnedildi
Elazığ'da cansız bedeni bulunan jandarma astsubay çavuş Ahmet Tekbaş, kalp krizi geçirdiği tahmin edilerek memleketi Hatay'da düzenlenen törenle defnedildi. Cenaze törenine ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Elazığ'daki evinde cansız bedeni bulunan jandarma astsubay çavuş Ahmet Tekbaş'ın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürlüğünde görevli Tekbaş, dün evinde yaşamını yitirmiş olarak bulundu.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Tekbaş'ın cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından Kırıkhan ilçesindeki Bahçelievler Mezarlığı'na götürüldü.

Tekbaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasının omzunda katafalka taşındı.

Cenaze namazı sonrası Tekbaş'ın naaşı, dualar eşliğinde defnedildi.

Törene, Tekbaş'ın annesi Zerife, babası İbrahim Tekbaş ve yakınlarının yanı sıra Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
