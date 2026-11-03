Jandarma Aksaray Güzelyurt'ta izinsiz kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı

Jandarma Aksaray Güzelyurt'ta izinsiz kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ilısu köyündeki dağlık alanda izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanılan el dedektörü ile çeşitli malzemelere el konuldu, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Aksaray'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, ilçeye bağlı Ilısu köyündeki dağlık alanda kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kaçak kazıda kullanılan el dedektörü ile çeşitli malzemelere el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA