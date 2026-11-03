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Jandarma Aksaray Güzelyurt'ta izinsiz kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı

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Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ilısu köyündeki dağlık alanda izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanılan el dedektörü ile çeşitli malzemelere el konuldu, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Aksaray'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilçeye bağlı Ilısu köyündeki dağlık alanda kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kaçak kazıda kullanılan el dedektörü ile çeşitli malzemelere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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