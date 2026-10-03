Jandarma, Adana Ceyhan'da 20 yıl 3 ay hapis cezası olan firari hükümlüyü yakaladı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda "dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.K'nin yerini tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA