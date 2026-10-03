Jandarma, Adana Ceyhan'da 20 yıl 3 ay hapis cezası olan firari hükümlüyü yakaladı

Jandarma, Adana Ceyhan'da 20 yıl 3 ay hapis cezası olan firari hükümlüyü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Ceyhan ilçesinde dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler bu kapsamda "dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.K'nin yerini tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA