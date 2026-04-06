Haberler

Jandarma'nın 25 ilde silah kaçakçılarına düzenlediği operasyonlarda 404 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 404 şüpheli gözaltına alındı ve 396 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yapılan operasyonlarda, 404 şüpheli yakalandı, 396 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ruhsatsız silah ticaretine karşı, ülkemizin her bölgesinde operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Daire Başkanlıklarımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

