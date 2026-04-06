Jandarma'nın 25 ilde silah kaçakçılarına düzenlediği operasyonlarda 404 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 404 şüpheli gözaltına alındı ve 396 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yapılan operasyonlarda, 404 şüpheli yakalandı, 396 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ruhsatsız silah ticaretine karşı, ülkemizin her bölgesinde operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Daire Başkanlıklarımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.