Jandarma'nın 25 ilde silah kaçakçılarına düzenlediği operasyonlarda 404 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, jandarma???????nın 25 ilde silah kaçakçıları ile ruhsatsız silah bulunduranlara düzenlediği operasyonlarda 404 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yapılan operasyonlarda, 404 şüpheli yakalandı, 396 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ruhsatsız silah ticaretine karşı, ülkemizin her bölgesinde operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Daire Başkanlıklarımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.