Jammeh'in ABD'deki konut satışından 2,5 milyon dolar mağdurlara tazminat ödenecek

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Gambiya yönetimi, eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in ABD'deki konutunun satışından elde edilen 2,5 milyon doları, Jammeh dönemindeki mağdurlara tazminat ödemek için kullanacak.

Gambiya Tazminat Komisyonundan yapılan açıklamada, eski Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in ABD'deki konutunun satıldığı ve satıştan elde edilen 2,5 milyon dolarlık gelirin komisyona ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, gelirin Jammeh dönemindeki mağdurlara tazminat ödemek için kullanılacağı ifade edildi.

Paranın sorumlu ve şeffaf bir şekilde yönetileceği belirtilen açıklamada, mağdurların ve hayatta kalanların hak ve ihtiyaçlarının gözetileceği aktarıldı.

ABD Adalet Bakanlığından geçen ay yapılan açıklamada, Yahya Jammeh ve eşi Zineb Jammeh'in yolsuzluktan elde ettikleri iddia edilen gelirler ve zimmetlerine geçirdikleri kamu kaynaklarıyla satın aldıkları öne sürülen, Maryland eyaletinin Potomac bölgesindeki konuta el konulduğunu duyurmuştu.

Yahya Jammeh, ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Eski Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca iktidarda kalmıştı.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, iktidarı bırakması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Kaynak: AA