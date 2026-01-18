Haberler

Faslı sanatçı Jamila Kır'ın "Uçuş 620" sergisi Eskişehir'de açıldı

Faslı sanatçı Jamila Kır'ın 'Uçuş 620' sergisi Eskişehir'de açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas'tan Türkiye'ye uzanan yaşam yolculuğunu ele alan Jamila Kır, Eskişehir'deki ODA Sanat Galerisi'nde ilk kişisel sergisi 'Uçuş 620' ile sanatseverlerle buluştu. Sergi, iki farklı kültür arasında kurulan bağları dışavurumcu bir anlatımla sunuyor.

Fas'ın Marakeş kentinde doğan ve çalışmalarını Eskişehir'de sürdüren sanatçı Jamila Kır'ın ilk kişisel sergisi "Uçuş 620", ODA Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sergide, sanatçının Fas'tan Türkiye'ye uzanan yaşam yolculuğu ile iki farklı kültür arasında kurduğu bağa, dışavurumcu bir anlatımla odaklanan eserler yer alıyor.

ODA Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında konuşan Kır, serginin adını Türkiye'ye ilk gelişinde kullandığı uçağın numarasından aldığını söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren resimle ilgilendiğini belirten Kır, serginin hem kişisel hem de kavramsal bir yolculuğun izlerini taşıdığını ifade etti.

Çalışmalarında mekan, bellek ve kültürel kimlik kavramlarını dışavurumcu bir yaklaşımla ele aldığını dile getiren Kır, Fas ve Türkiye arasında şekillenen yaşam deneyimlerinin eserlerine yansıdığını anlattı.

Mimari detaylar, gündelik yaşamdan izler ve sembolik figürler aracılığıyla izleyiciyi çok katmanlı bir anlatıma davet ettiğini belirten Kır, şöyle konuştu:

"Bu sergi benim için bir tanışma sergisi. Türkiye'ye gelişimle birlikte başlayan yeni hayatım, farklı bir kültür ve duygusal geçişler eserlerimin temelini oluşturuyor. Bir kadın olarak yaşadığım hisleri ve deneyimleri resimlerimde görünür kılmaya çalıştım."

Ağırlıklı olarak akrilik boya kullandığını aktaran Kır, son dönem çalışmalarında farklı malzemeler ve üç boyutlu tasarım tekniklerine de yer verdiğini kaydetti.

Serginin açılışına Eskişehir Milletvekili Jale Süllü ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi, 1 Şubat 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Beyzanur Tonbaktepe - Güncel
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı

Komşuyu ayağa kaldıran kare! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Yer: İzmir! Ziyarete gelen isim için oluşan kalabalık dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Baba ve oğlu çaya düşen otomobilde hayatını kaybetti

Çaya düşen otomobilde acı haberler art arda geldi
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak