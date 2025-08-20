James Webb Uzay Teleskobu, Uranüs'ün Etrafında Yeni Bir Uydu Tespit Etti

JAMES Webb Uzay Teleskobu'nun Uranüs'ün etrafında yeni uydu görüntülediği bildirildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na ( Nasa ) ait James Webb Uzay Teleskobu, Uranüs'ün etrafında dönen yeni küçük bir uydu tespit etti. NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, James Webb Teleskobu'nun şubat ayında Uranüs etrafında yaptığı gözlemlerde yeni bir uydu görüntülediği kaydedildi.

Uydunun 10 kilometre genişliğinde olduğu, boyutunun küçüklüğü ve ışığının az olması nedeniyle bugüne kadar görüntülenememiş olabileceği vurgulandı. Uranüs'ün bugüne kadar adını William Shakespeare ve Alexander Pope'un karakterlerinden alan 28 uydusu olduğu biliniyordu. Tespit edilen yeni uydunun ise henüz bir ismi bulunmuyor.