James Webb Uzay Teleskobu ile Yakalanan Yıldız Doğum Anı

James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan inanılmaz bir görüntü, yıldızların nasıl ortaya çıktığına dair yeni ipuçları sağlamaya devam ediyor. Bu hayranlık uyandıran fotoğraf, Dünya'dan yaklaşık 1.300 ışıkyılı uzaklıkta bulunan ilk yıldız HH 212'yi gösteriyor.

James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan inanılmaz bir görüntü, yıldızların nasıl ortaya çıktığına dair yeni ipuçları sağlamaya devam ediyor. Bu hayranlık uyandıran fotoğraf, Dünya'dan yaklaşık 1.300 ışıkyılı uzaklıkta bulunan ilk yıldız HH 212'yi gösteriyor.

Bir yıldızın doğum anı yakalandı!

HH 212 ilk olarak 1993 yılında Orion Kuşağı yakınında keşfedildi ve gökbilimciler, filizlenen yıldızın yavaş yavaş nasıl oluştuğunu ortaya çıkarmak için son otuz yılı fotoğraf çekmekle geçirdi.

Bununla birlikte, Avrupa Uzay Ajansı'nın kıdemli danışmanlarından Mark McCaughrean'a göre bu yakalama, bilim adamlarının daha önce yer teleskoplarıyla mümkün olmayan, önyıldızın iyi renkli bir görüntüsünü" "ilk kez" görmeleri gibi bir adımı temsil ediyor.

Yeni görüntü, yıldız doğum anı yakalanan önyıldızın her iki kutbundan gelen simetrik pembe gaz emisyonları bulutlarıyla birlikte yıldız oluşumuyla ilgili karmaşık ayrıntıları ortaya çıkarıyor. McCaughrean, jetler veya dışarı akışlar olarak adlandırılan bu neon patlamalarının yıldız doğumunun bir yan ürünü olduğunu ve canlı renk tonlarının moleküler hidrojenin varlığına işaret ettiğini iddia ediyor.

Mark McCaughrean, BBC ile yaptığı bir röportajda "Merkezdeki kabarcıklı gaz topu sıkıştıkça dönüyor. Fakat eğer çok hızlı dönerse, parçalanacak. Bu yüzden açısal momentumdan kurtulmak için bir şeyin olması gerekiyor. Biz bunların jetler ve dışarı akışlar olduğunu düşünüyoruz." dedi.

İki yıl önce Noel'de fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, bir milyon milden fazla uzakta "Lagrange Noktası 2" olarak adlandırılan yerde bulunuyor ve her iki yıldızın oluşumuna dair ipuçları sağlayan derin uzaydan görüntüler yakalama yeteneğine sahip.