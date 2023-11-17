James Webb, Neptün'e benzeyen kum bulutları ve kükürt dolu ötegezegen keşfetti

James Webb Uzay Teleskobu, Neptün'e benzeyen kum bulutları ve kükürt dolu ötegezegen olan WASP-107b'yi keşfetti. Bu keşif, ötegezegenin atmosferinin incelenmesine olanak sağlayacak.

Uzaya dair keşiflerin artmasıyla birlikte aslında evrenin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha görüyoruz. James Webb uzay teleskobu evrenin gizemini aydınlatmaya devam ediyor. Şimdiye kadar keşfedilen birçok gök cismi ve galaksinin altında James Webb teleskobunun imzası var. Şimdi de Neptün'e benzeyen kum bulutları ve kükürt dolu ötegezegen keşfetti. İşte detaylar…

James Webb, kükürt dolu ötegezegen olan Neptün'ün kopyasını araştırıyor!

James Webb Uzay Teleskobu, bir ötegezegen hakkında ilgi çekici bir şeyi ortaya çıkardı. Bu ötegezegen WASP-107b olarak bilinen gaz devidir. Ayrıca Neptün'e oldukça benziyor. Bu gaz devi, şu anda Dünya'dan yaklaşık 211 ışık yılı uzaklıkta bir yıldızın yörüngesinde dönüyor.

Bu öte gezegen ilk kez 2017'de keşfedildi. Şimdi ise Webb Uzay Teleskobu bu gizemli gezegenin bazı sırlarını aydınlatıyor. Uzay teleskobu, ötegezegenin atmosferinde kum bulutları ve bulutlarında yüksek miktarda kükürt bulunduğunu ortaya çıkardı.

Webb ve Hubble'dan efsanevi işbirliği: Evrenin gizemi aydınlatılıyor!

Bu yeni keşif sayesinde gezegenin atmosferinin James Webb uzay teleskopunun gözlemlerini engelleyecek kadar yoğun olmadığı ortaya çıktı. Gökbilimciler, teleskobun Orta Kızılötesi Enstrümanını (MIRI) kullanıyorlar. Bu sayede onun yapısı hakkında daha fazla bilgi edinebilecekler.

Araştırmacılar dalga boyu ölçümlerine göre WASP-107b'nin atmosferinde yüksek konsantrasyonlarda kükürt tespit etti. Ayrıca atmosferinde gökyüzünü dolduran kum bulutları bulunuyor. Bilim insanları gezegenin atmosferinde bulunan yüksek kum, su ve kükürt dioksit ölçümleri nedeniyle gezegenin biraz kabarık olduğu düşünüyor. Şaşırtıcı bir şekilde gökbilimciler atmosferde metana dair bir ize rastlamadı.

WASP-107b'nin yapısına rağmen gökbilimciler, gezegenin yıldızının nispeten soğuk olduğunu ve çok fazla yüksek enerjili foton yaymadığını söylüyor. Bununla birlikte, gaz devinin atmosferinin kabarık ve havadar doğası mevcut. Bu nedenle yayılan fotonlar atmosferin derinliklerine nüfuz ediyor. Webb'in MIRI'si kullanılarak yüksek kükürt dioksit konsantrasyonuna neden olan etmenleri araştıracaklar.