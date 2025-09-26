James Comey, Trump'a Karşı Masum Olduğunu ve Bedelini Bildiğini Açıkladı

Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a yardım ettiği iddiasına yönelik soruşturmayı yürüten Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) eski Direktörü James Comey, hakkında iki ayrı suçtan hazırlanan iddianamenin ardından, "masum" olduğunu ve Trump'a karşı durmanın "bedelini" bildiğini belirtti.

Comey, Trump'ın, Comey hakkında iki ayrı suçtan iddianame hazırlandığını duyurmasının ardından, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, federal yargı sistemine güvendiğini vurgulayan Comey, "Ben masumum. Öyleyse, duruşmaya gidelim." ifadelerini kullandı.

Comey, "Ailem ve ben, (ABD Başkanı) Donald Trump'a karşı çıkmanın bir bedeli olduğunu yıllardır biliyoruz. Ama başka türlü yaşamayı hayal edemiyoruz. Diz çökerek yaşamayacağız, siz de yaşamamalısınız." diye konuştu.

Kızının temmuz 2025'te federal savcı olarak görevinden alınmasının ardından söylediği cümleleri aktaran Comey, "Sevdiğim birisi yakın zamanda korkunun, bir zorbanın aracı olduğunu söyledi ve o haklı." değerlendirmesinde bulundu.

Comey, "Ben korkmuyorum ve umarım siz de korkmuyorsunuzdur. Sevdiğiniz ülkenin geleceği buna bağlıymış gibi oy kullanacaksınız, ki öyle de." diye ekledi.

Trump, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerinde kendisine yardım ettiği iddiasına yönelik soruşturmayı yürüten eski FBI Direktörü Comey hakkında iki ayrı suçtan iddianame hazırlandığını duyurmuştu.

Comey'nin "ABD'nin maruz kaldığı en kötü kişilerden biri" olduğunu ve "ülkeye karşı işlediği suçlar" için hesap verme zamanının geldiğini savunan Trump, "'Büyük Jüri' bugün onu bazı yasa dışı ve usulsüz eylemlerinden dolayı iki ağır suçtan suçladı." ifadesini kullanmıştı.

Comey, "Kongre'ye yalan beyanda bulunmak" ve "Kongre'nin Rusya soruşturmasını engellemekle" suçlanıyor.

Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

Ardından ABD Adalet Bakanlığı, John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.