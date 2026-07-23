JAK ve SAK timleri 43 olayda mahsur kalan 40 kişiyi kurtardı

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timlerinin, 43 olayda çeşitli nedenlerle mahsur kalan 40 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının, NSosyal hesabından, "Jandarmanın olduğu yerde umutsuzluğa yer yok." başlığı ile arama kurtarma çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilen paylaşımda, "15 Haziran-23 Temmuz tarihleri arasında, JAK-SAK timlerimiz tarafından 43 olaya müdahale edildi, 40 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Müdahale edilen olaylarda, mahsur kalan 23 vatandaşımız, kaybolan 15 vatandaşımız ve paraşüt kazasında yaralanan Kanada vatandaşı 1 turist ile 1 vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı." bilgisi paylaşıldı.

Kurtarma görüntülerine de yer verilen paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığı olarak her zaman aziz milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz." ifadesi kullanıldı.