Haberler

İstanbul'da "Vefatının 60. Yılı Anısına Uluslararası Mehmet Emin Buğra Sempozyumu" yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, vefatının 60. yılı anısına Uluslararası Mehmet Emin Buğra Sempozyumu'nu gerçekleştirdi. Sempozyumda, Buğra'nın Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'ndeki liderliği ve mücadelesi ele alındı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesince (İZÜ) "Vefatının 60. Yılı Anısına Uluslararası Mehmet Emin Buğra Sempozyumu" düzenlendi.

İZÜ Halkalı Yerleşkesi Abdullah Tivnikli Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Mehmet Emin Buğra'yı vefatının 60. yılında andıklarını ifade etti.

Buğra'nın 1933 yılından 1944 yılına kadar Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı yaptığını ve bir mücadele insanı olduğunu aktaran Acar, "Orta Asya diyoruz. Asıl oranın adı genel anlamıyla bana göre Türk İslam'dır. Eş değer anlamlı olarak 'Turan' diyebilirsiniz. Bunu niye söylüyorum? Eğer bir medeniyet kendi terimlerini, kavramlarını kaybederse o zaman düşüncesi de başka tarafa doğru yöneliyor." dedi.

Allah'ın insanları ırk, kavim, renk ve soy olarak farklı yarattığını ama insanlardan birlik istediğini ancak bugün İsrail'de canlı yayınlanan bir soykırımı 2 milyar Müslüman'ın seyrettiğini belirten Acar, "Doğu Türkistan'da ise Çin'in devasa gücü ve kapalı rejimi içerisinde daha geniş bir kitle yıllardır zulme maruz kalıyor. Farklılıklarımızı zenginlik addederek, birliğimizi, dirliğimizi, gücümüzü pekiştirmek, geliştirmek zorundayız. Türk milleti dünyanın en büyük milletlerinden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Acar, Türk-İslam coğrafyasının bütün meseleleriyle ilgili imkanları dahilinde katkı sağlamaya gayret ettiklerini ve sempozyumu da bu bağlamda yaptıklarını dile getirdi.

Buğra Akademi Başkanı Muhammed Ali Alioğlu, Buğra ailesi ve akademi olarak Mehmet Emin Buğra'yı gündem yapmaya çabaladıklarını ifade ederek, sempozyumda bir milletin, ülkenin ve coğrafyanın davasının, hikayesini ve mücadelesinin görüleceğini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, sempozyuma destek verenlere plaket takdim etti.

Sempozyum, daha sonra Mehmet Emin Buğra'nın mücadele yılları, düşünce dünyası ve manevi mirasının konuşulduğu oturumlarla devam etti.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar - Güncel
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Avrupa'yı alarma geçiren virüs Türkiye'de! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var

Kabus bitmiyor! Türkiye'ye yayılan virüs için Bakanlıktan açıklama var
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 2 isme "Güle güle" dedi
Öpüşme sahnesi ve kaza! Hayal Köseoğlu gelen tepkilere sert çıktı

Dizinin final kararının ardından gelen tepkilere sert yanıt verdi
Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı

Fener'den aldığı maaş tartışma yarattı
AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt

AK Parti'den vekil mi oluyor? Kenan'dan bomba iddiaya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
39 yaşındaki Edin Dzeko'ya talip var

39 yaşındaki Dzeko'ya talip var
Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü

Sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
title