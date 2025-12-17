İstanbul'da "Vefatının 60. Yılı Anısına Uluslararası Mehmet Emin Buğra Sempozyumu" yapıldı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesince (İZÜ) "Vefatının 60. Yılı Anısına Uluslararası Mehmet Emin Buğra Sempozyumu" düzenlendi.

İZÜ Halkalı Yerleşkesi Abdullah Tivnikli Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Mehmet Emin Buğra'yı vefatının 60. yılında andıklarını ifade etti.

Buğra'nın 1933 yılından 1944 yılına kadar Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı yaptığını ve bir mücadele insanı olduğunu aktaran Acar, "Orta Asya diyoruz. Asıl oranın adı genel anlamıyla bana göre Türk İslam'dır. Eş değer anlamlı olarak 'Turan' diyebilirsiniz. Bunu niye söylüyorum? Eğer bir medeniyet kendi terimlerini, kavramlarını kaybederse o zaman düşüncesi de başka tarafa doğru yöneliyor." dedi.

Allah'ın insanları ırk, kavim, renk ve soy olarak farklı yarattığını ama insanlardan birlik istediğini ancak bugün İsrail'de canlı yayınlanan bir soykırımı 2 milyar Müslüman'ın seyrettiğini belirten Acar, "Doğu Türkistan'da ise Çin'in devasa gücü ve kapalı rejimi içerisinde daha geniş bir kitle yıllardır zulme maruz kalıyor. Farklılıklarımızı zenginlik addederek, birliğimizi, dirliğimizi, gücümüzü pekiştirmek, geliştirmek zorundayız. Türk milleti dünyanın en büyük milletlerinden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Acar, Türk-İslam coğrafyasının bütün meseleleriyle ilgili imkanları dahilinde katkı sağlamaya gayret ettiklerini ve sempozyumu da bu bağlamda yaptıklarını dile getirdi.

Buğra Akademi Başkanı Muhammed Ali Alioğlu, Buğra ailesi ve akademi olarak Mehmet Emin Buğra'yı gündem yapmaya çabaladıklarını ifade ederek, sempozyumda bir milletin, ülkenin ve coğrafyanın davasının, hikayesini ve mücadelesinin görüleceğini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, sempozyuma destek verenlere plaket takdim etti.

Sempozyum, daha sonra Mehmet Emin Buğra'nın mücadele yılları, düşünce dünyası ve manevi mirasının konuşulduğu oturumlarla devam etti.