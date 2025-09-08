İztuzu Plajı'nda 30 Bin Yavru Caretta Caretta Denizle Buluştu

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu kumsalında, bu sezon, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların oluşturduğu 770 yuvalama alanından çıkan yaklaşık 30 bin yavru mavi sularla buluştu.

İztuzu Plajı'nda mayıs ve haziranda başlayan döngü sonrası yumurtadan çıkan yavru ceratta carettalar denizle buluştu.

Avrupa'nın en iyi caretta caretta koruma ve yuvalama alanlarından biri olan İztuzu sahili yakınında yer alan DEKAMER, 2008'den bu yana sahilde korumu çalışması yaparken Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının da tedavisini yürütüyor.

İztuzu sahilinde 22 yuvadan daha yavru çıkışı bekleniyor

Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olan İztuzu, Sarıgerme ve Dalaman sahillerinde gece gündüz görev yapan DEKAMER görevlileri ve gönüllüleri her gece yaklaşık 15 kilometre mesafe katederek koruma çalışmalarına destek veriyor.

Kuluçka süresi dolan ancak yuvadan çıkamayan yavru caretta carettalar gönüllüler tarafından denize ulaştırılıyor.

DEKAMER alan sorumlusu Birol Çakıroğlu, AA muhabirine, mayıs ayı ile birlikte başlayan yuvalama sezonunun ağustosun ilk haftasına kadar devam ettiğini, temmuz 15 itibarıyla da kuluçka süresi dolan yuvaları açmaya başladıklarını söyledi.

Kuluçka süresinin dolmasını bekledikleri 22 yuvanın kaldığını belirten Çakıroğlu, "Bu yuvalardan yaklaşık 30 bin civarında yavru gönderimi gerçekleşti. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Eylül ayı sonu, havanın soğumasına bağlı olarak da kısmen ekim sonuna kadar bu çıkışlarımız devam edecektir." dedi.

Yuva sayısında son 5 yılın ortalamasına ulaştıklarını ifade eden Çakıroğlu, bu yıl 770 yuvaya ulaştıklarını kaydetti.

DEKAMER'deki görevliler ve gönüllülerin katkılarıyla çalışmaların gerçekleştirildiğini vurgulayan Çakıroğlu, "Her gece yaklaşık 15 kilometre kumsalda yürüyoruz. Akşam 9'da başlayan mesaimiz sabah 9-10 gibi sona eriyor. Emek yoğun bir çalışma, gerçekten gönüllülük esasına dayanarak yapılması gereken bir çalışma." diye konuştu.

Çakıroğlu, bir yumurtanın dahi kendileri için çok önemli olduğunu anlatarak, onların hassas bir noktaya en iyi şekilde taşınıp, emniyetli bir şekilde taşınması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.