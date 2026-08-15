Caretta carettaların İztuzu'nda yuvalama sezonu sona erdi

ÖMER KUNDAKÇI - Nesli tehlike altında bulunan caretta carettaların Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Kumsalı'nda yuvalama sezonu sona erdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün kontrolü ve desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında yuvalama alanlarında koruma ve izleme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Avrupa'nın önemli caretta caretta yuvalama ve koruma alanlarından İztuzu'nun yakınındaki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) görevli uzmanlar, 2008'den bu yana kumsalda koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezde ayrıca Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaralı veya bitkin halde bulunan deniz kaplumbağalarının tedavi ve rehabilitasyonları gerçekleştiriliyor.

DEKAMER ekiplerince kumsalda caretta carettaların yuvalama ve yavru çıkış dönemlerinde çeşitli önlemler alınıyor. Özellikle gece saatlerinde sürdürülen nöbet ve kontrollerle yuvaların ve yavruların güvenliği sağlanıyor.

"Yuvalamanın artık sona erdiğini söyleyebiliriz"

DEKAMER Proje Asistanı biyolog Fatih Polat, AA muhabirine, caretta carettaların nisandan itibaren yuvalama alanlarına göç etmeye başladıklarını söyledi.

Kaplumbağaların yuvalama öncesinde bölgede beslendiklerini ve çiftleştiklerini anlatan Polat, mayısın ilk günlerinden itibaren yuvalama faaliyetlerinin başladığını belirtti.

Polat, yuvalamanın temmuz sonuna kadar yoğun devam ettiğini, ağustosta ise ağırlıklı olarak yavru çıkışlarının gerçekleştiğini anlattı.

Bu yıl kumsalda 485 yuvanın tespit edildiği bilgisini veren Polat, son 3 yılda 750'nin üzerinde yuva kaydına ulaştıklarını dile getirdi.

Yuva sayısındaki düşüşün endişe verici olmadığını vurgulayan Polat, şöyle konuştu:

"Her 2-3 yıl üst üste çok yoğun yuvalama gerçekleştirdikten sonra bir yıl kritik bir düşüş görüyoruz. Bu, doğanın dengesi ve kaplumbağaların çok beklenen bir davranışı. Düşüş yaşanan sene, bu yıl oldu. Son 3 yılda 750'nin üzerinde yuva tespit ettiğimiz kumsalda bugün itibarıyla 485 yuvamız var. Yuvalamanın artık sona erdiğini söyleyebiliriz."

Yuvalama sezonunun sona ermesinin ardından çalışmaların yavruların güvenli şekilde denize ulaşması için yoğunlaştırıldığını belirten Polat, ekiplerin, gönüllülerin ve araştırmacıların kumsaldaki kontrollerini sürdürdüklerini söyledi.

Özellikle gece ve sabah saatlerinde gerçekleştirilen arazi çalışmalarında yavruların yuvalardan çıkışlarının takip edildiğini anlatan Polat, yavruların güvenli şekilde denize ulaşmaları için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

"25 bin civarında yavrunun denize ulaşmasını bekliyoruz"

Polat, yuva sayısındaki düşüşün bu yıl denize ulaşacak yavru sayısına da yansıyacağını belirterek, "Bu yıl bu kumsaldan ortalama 25-30 bin civarında yavru alacağımızı söyleyebiliriz. Geçmiş yıllarda 750'nin üzerinde yuvamız olduğu dönemlerde yaklaşık 50 bin yavruyu buradan sağlıklı bir şekilde denize göndermiştik." dedi.

Caretta caretta yumurtalarının kuluçka süresinin sıcaklığa bağlı değiştiğine dikkati çeken Polat, normal şartlarda yaklaşık iki ay olan sürenin yüksek sıcaklıklar nedeniyle kısalabildiğini belirtti.

Temmuz ve ağustos aylarında etkili olan yüksek sıcaklıkların kuluçka süresini yaklaşık 50 güne kadar düşürebildiğini anlatan Polat, "Mevcut sayılar göz önünde bulundurulduğunda eylülün ikinci haftası itibarıyla buradaki yavru çıkışlarının tamamlanmış olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA