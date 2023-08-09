İZSU, Seyrek ve Villakent mahallelerinde içme suyu hatlarını yeniliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Seyrek ve Villakent mahallelerini daha kesintisiz suya ve uzun ömürlü içme suyu hatlarına kavuşturmak için çalışmalarına başladı. 75 kilometre uzunluğundaki yeni hattın 2024 yılının ilk çeyreğine kadar hizmete alınması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Seyrek ve Villakent mahallelerini daha kesintisiz suya ve uzun ömürlü içme suyu hatlarına kavuşturmak için çalışmalarına başladı. 75 kilometre uzunluğundaki yeni hattın 2024 yılının ilk çeyreğine kadar hizmete alınması planlanıyor.

İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen Seyrek ve Villakent mahallelerinde içme suyu hatlarını tamamen yeniliyor. Ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu borularının yol açtığı kayıp ve kaçaklardan kaynaklanan su kesintilerinin önlenmesi ve bölgede yaşayan vatandaşların kesintisiz içme suyuna erişebilmesi amacıyla eski hattın tamamının yenilenmesine karar verildi. Proje kapsamında yaklaşık 75 km terfi, iletim ve şebeke hattı imalatı yapılıyor.

100 DEV PROJEDEN BİRİ

Menemen Seyrek ve Villakent mahallerinin içme suyu problemini çözüme kavuşturacak önemli yatırım, İZSU Genel Müdürlüğü'nün Cumhuriyetin ikinci yüzyılına armağan ettiği 100 dev proje arasında yer alıyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan ve bölge sakinlerinin yaşam standardını yükseltecek çalışma yaklaşık 80 milyon lira bedelle yapılıyor.