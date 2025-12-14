Haberler

Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 143 sikke ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait 143 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırca Mahallesi'nde 2 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak istediği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
