İznik'te Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, sürücü ve araçta bulunan diğer yolcular yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan biri maalesef kurtarılamadı.
Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ahmet Can Sağ yönetimindeki 16 BBK 628 plakalı otomobil, İznik- Yenişehir kara yolu Derbent Mahallesi yakınında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Sağ ile araçta bulunan Süleyman Orak ve Evren Altan yaralandı.
Sağlık ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Süleyman Orak kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Şenol Poyraz - Güncel