İznik'te Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, sürücü ve araçta bulunan diğer yolcular yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan biri maalesef kurtarılamadı.