İznik'te Maki Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor
Bursa'nın İznik ilçesinde Bayındır Mahallesi'nde çıkan makilik alan yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyümekte.
BURSA'nın İznik ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.
İznik ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle maki yangını çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel