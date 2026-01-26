Haberler

Bursa'da zeytin ağacına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada

Bursa'da zeytin ağacına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada
Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada, sürücü S.A. kontrolden çıkan aracıyla zeytin ağacına çarparak yaralandı. Olayın güvenlik kamerasına yansıdığı kaza sonrası sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin zeytin ağacına çarpması sonucu sürücü S.A., araçta sıkışarak yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Selçuk Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta meydana geldi. S.A.'nın kontrolünü yitirdiği 16 BKK 288 plakalı otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine girerek zeytin ağacına çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

