İznik'te kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Asya Taşkın son yolculuğuna uğurlandı
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Bursa'nın İznik ilçesinde, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Asya Taşkın son yolculuğuna uğurlandı. Otopsi işlemleri tamamlanan Taşkın için Eşrefzade Camisi'nde cenaze namazı kılındı ve daha sonra İznik Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bursa'nın İznik ilçesinde, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Asya Taşkın son yolculuğuna uğurlandı.
Topkapı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeyen çalışırken A.K. yönetimindeki 16 H 7002 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Asya Taşkın'ın otopsi işlemleri tamamladı.
Ailesi tarafından cenazesi alınan Taşkın için Eşrefzade Camisi'nde öğle vakti namaz kılındı.
Asya Taşkın'ın cenazesi daha sonra İznik Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.