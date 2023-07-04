İznik'te kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Asya Taşkın son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Asya Taşkın son yolculuğuna uğurlandı. Otopsi işlemleri tamamlanan Taşkın için Eşrefzade Camisi'nde cenaze namazı kılındı ve daha sonra İznik Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.