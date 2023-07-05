İznik'te kaçak kazı operasyonunda 17 sikke ve patlayıcı malzeme ele geçirildi

Bursa'nın İznik ilçesinde bir hobi bahçesinde kaçak kazı yapılmasına ilişkin gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şüpheliye ait depoda 17 sikke, dedektör ve patlayıcı malzeme ele geçirildi. Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili tutuklanan 4 şüpheliden İ.H.E'ye ait bir deponun yerini tespit etti. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada çeşitli dönemlere ait 17 sikke, kaya kırmaya yarayan patlayıcı malzeme, el dedektörü ve define arama iğnesi ele geçirdi.