Bursa'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

BURSA'nın İznik ilçesinde bir evde çıkan yangında Ahmet Demircan (80) hayatını kaybetti.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Eşrefzade Mahallesi Kıbrıs Sokak'ta bulunan bir evde çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin, ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede evde yaşayan Ahmet Demircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Demircan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-kamera: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),