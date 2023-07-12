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İznik'te Define Arayan Şüphelilerin Kimlikleri Belirlendi

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Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin sorgulamaları devam ediyor.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken jandarma ekipleri tarafından yakalanan, şüphelilerin isimleri belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Umut B., Yunus E., Nuri D., Seydi B., Fatih Y., Kadir Y., Murat Ç. ile mahsur kaldığı mağaradan kurtarılan Halil E. ve Nurettin E.'nin sorgulamaları İlçe Jandarma Komutanlığı'nda devam ediyor. Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye çıkartılacak.

Hasan BOZBEY/İZNİK (Bursa), -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Güncel

Jandarma Bursa İznik Güncel Haberler

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