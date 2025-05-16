İznik'te Define Ararken Göçük: 1 Ölü, 3 Yaralı

İznik'te Define Ararken Göçük: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken meydana gelen göçükte 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken göçük altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Elmalı Mahallesi mevkisinde define kazısı sırasında göçük meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Göçük altında kalan 4 kişi ekiplerce çıkarıldı, İ.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar A.Ç, E.U. ve M.S. İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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