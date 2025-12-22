Haberler

Bursa'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki Ahmet Demircan yaşamını yitirdi. Yangın sonrası yapılan incelemede Demircan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın İznik ilçesinde bir evde çıkan yangında Ahmet Demircan (80) hayatını kaybetti.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Eşrefzade Mahallesi Kıbrıs Sokak'ta bulunan bir evde çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin, ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede evde yaşayan Ahmet Demircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Demircan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saat & Saat, Türk giyim markası Aydınlı Grubu satın aldı

Neredeyse her AVM'de var! Ünlü giyim devi satıldı
Büyük sürpriz! RAMS Başakşehir'de ayrılık açıklandı

Galibiyet sonrası ayrılık açıklandı! Yıldız isme veda
Ne diyeceği merak konusuydu! Sadettin Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt

Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Saat & Saat, Türk giyim markası Aydınlı Grubu satın aldı

Neredeyse her AVM'de var! Ünlü giyim devi satıldı
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Havayolu şirketinden tartışmalı karar, kilolu yolcular iki bilet almak zorunda kalacak

Düğmeye bastılar, artık iki katı para ödenecek
title