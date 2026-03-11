Haberler

Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Ahmet Fidan hastanede hayatını kaybetti. Kazaya müdahale eden vatandaşın kalp masajı yaptığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

BURSA'nın İznik ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Ahmet Fidan (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından bir vatandaşın Fidan'a kalp masajı yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İznik ilçesi Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. G.A. yönetimindeki 16 AOF 202 plakalı otomobil, seyir halindeyken yol kenarında bisikletiyle ilerleyen Ahmet Fidan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Fidan ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerinde bulunan bir vatandaş ise kalbinin durduğu düşüncesiyle sağlık ekipleri gelene kadar Fidan'a kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fidan, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Fidan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü G.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır

Rusya'dan Orta Doğu çıkışı! Hedeflerinde iki ülke var
Hizbullah'dan İsrail'e roket saldırısı!

İsrail'i şoke eden saldırı! Roketler geceyi aydınlattı
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Duruşmadan çıktı, adliye önünde kalbinden bıçakladı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Sadettin Saran'dan Lookman, En-Nesyri ve Jhon Duran için canlı yayında olay sözler

Lookman, En-Nesyri ve Jhon Duran için canlı yayında olay sözler
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı

İran füzelerinden kaçacak yer kalmadı! Yatağını atan buraya sığındı