2 katlı kerpiç ev alev alev yandı
Bursa'nın İznik ilçesinde, 2 katlı kerpiç evin bacası temizlenirken çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi. Yangın anında mahallede panik yaşandı ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Ömerli Mahallesi'nde İhsan Özdemir'e (65) ait 2 katlı kerpiç evde saat 16.30 sıralarında baca temizliği sırasında yangın çıktı. Bacada başlayan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı, dumanlar ilçenin birçok noktasından görüldü. İhsan Özdemir, komşularının yardımıyla evden çıkarken, mahallede yangın nedeniyle yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),