İznik'te ateşli silahla yaralama ve yağmadan aranan 2 firari tutuklandı

İznik'te ateşli silahla yaralama ve yağmadan aranan 2 firari tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İznik ilçesinde ateşli silahla kasten yaralama ve yağma suçlarından aranan B.R.K. ve E.T. yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Bursa'nın İznik ilçesinde, ateşli silahla kasten yaralama ve yağma suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada firari olarak aranan B.R.K. ve E.T. yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.
İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ateşli silahla kasten yaralama ve yağma suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında firari şüpheliler B.R.K. ve E.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalanıp işlemlerinin ardından İznik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Adliyedeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanıp, Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Olayda alıkonulan araç ise Bursa kent merkezinde terk edilmiş halde bulunarak sahibine teslim edildi.
-Haber: Semih TÜRKER -Kamera: Bursa,