İznik'te ateşli silahla yaralama ve yağmadan aranan 2 firari tutuklandı

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Bursa'nın İznik ilçesinde, ateşli silahla kasten yaralama ve yağma suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada firari olarak aranan B.R.K. ve E.T. yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ateşli silahla kasten yaralama ve yağma suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında firari şüpheliler B.R.K. ve E.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalanıp işlemlerinin ardından İznik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Adliyedeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanıp, Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Olayda alıkonulan araç ise Bursa kent merkezinde terk edilmiş halde bulunarak sahibine teslim edildi.

-Haber: Semih TÜRKER -Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı