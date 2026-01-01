Haberler

Bursa'da Ahşap Evde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Bursa'da Ahşap Evde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde bir ahşap evde meydana gelen yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde ahşap evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Nüzhetiye Mahallesi'nde bulunan ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olumsuz hava koşulları ve yollarda oluşan don nedeniyle ekipler olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, kar küreme araçları çalışmalara destek verdi. Yangın sırasında evde bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan iki kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ahşap evin yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

