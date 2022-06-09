İznik İyilik Sağlık Elçileri Derneği açıldı - Haberler

Bursa'nın İznik ilçesinde, sağlığın korunması ve geliştirilmesi alanında faaliyet gösteren İznik İyilik Sağlık Elçileri Derneğinin açılışı gerçekleştirildi.

Eşrefzade Mahallesi Eşrefoğlu Sokak'taki dernek binasında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından protokol mensuplarınca kurdele kesildi.

Dernek Başkanı Mehmet İlker Ünal, katılımcılara dernek merkezini gezdirip faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Açılışa, İznik Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil, Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Aybars Alemdaroğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sağlık okuryazarlığı temelli bir gönüllülük girişimi olarak faaliyete başlayan derneğin kurucu başkanlığını üstlenen Mehmet İlker Ünal, İstanbul'da eğitim, iletişim ve yayıncılık alanlarında çalıştı. Sağlık Bakanlığında iletişim danışmanlığı, Bursa İl Sağlık Müdürlüğünde araştırmacılık görevlerine de bulunan Ünal, 2019 yılından bu yana İznik Kaymakamlığı Proje Biriminde sağlık okuryazarlığı programları hazırlıyor.

Ünal başkanlığındaki derneğin Yönetim Kurulu, başkan yardımcısı Harun Çakmak, sekreter Mehmet Ziya Uysal, sayman Sebahattin Köse ve üye Aybars Alemdaroğlu'ndan oluşuyor. Denetleme Kurulunda ise Mevlüt Fedakar, Lokman Avşar ve Nasuf Kölemen yer alıyor.