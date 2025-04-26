İznik Gölü'nde Poseidon Mızrağı Bulundu

İznik Gölü'nden Poseidon Mızrağı çıktı

BURSA - Bursa'nın dünyaca ünlü tarihi kenti İznik'te gölden Poseidon Mızrağı diye bilinen mızrak ucu çıktı. Bir balıkçının ağına takılan mızrak ucu müze müdürlüğüne teslim edildi. Mızrak ucunun Roma dönemine ait olduğu iddia ediliyor.

İznik'e bağlı Göllüce Mahallesinde sabah saatlerinde gümüş balığı avlamak için arkadaşları ile göle ağ atan Osman Erim, ağın içinde balıkların dışında farklı bir cisim olduğunu farketti.

Kıyıya yanaşan balıkçı Erim, mızrak ucunu teslim etmek için müze müdürlüğü yetkililerine haber verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan balıkçı Osman Erim, "Sabah saatlerinde göle açıldık. Gümüş balığı ağlarını attık. Balıkların dışında mızrağa benzeyen bir cisim bulduk. Tarihi eser olabilir diye yetkililere teslim edeceğim" diye konuştu.

Poseidon Mızrağı Yunan mitolojisine göre, mitollojik karakter Poseidon'un su kaynakları, atlar, deprem. deniz, tsunami ve fırtınada yere vurarak kullandığı 3 uçlu mızrak olarak bilinir.