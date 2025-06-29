İznik Gölü'nde Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, botu ile İznik Gölü'ne açılan Alhussaın İbrahim Ahmed, botun sürüklenmesi sonucu gölde mahsur kaldı. Jandarma ekipleri, Ahmed'i kurtararak güvenli bir şekilde karaya çıkardı.
Bursa'da, açıldığı botun sürüklenmesi sonucu İznik Gölü'nde mahsur kalan kişi, ekiplerce kurtarıldı.
Suudi Arabistan'dan gelen Alhussaın İbrahim Ahmed (27), Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlıaltı mevkisinden botla İznik Gölü'ne açıldı.
Botun kontrolünü kaybeden Ahmed, gölün ortalarına kadar sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin göl açıklarında bulduğu Ahmed, bot ve balıkçı kayığıyla karaya çıkartıldı.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel