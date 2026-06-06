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Bursa'da serinlemek için göle giren kişi ölü bulundu

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Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için girdiği gölde akıntıya kapılarak kaybolan emekli polis Sinan Çağlayan, dalgıç polislerce yapılan arama sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Oğlu Yiğit Çağlayan ise vatandaşların yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için girdiği gölde akıntıya kapılarak kaybolan emekli polis ölü bulundu.

Akşam saatlerinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren Sinan Çağlayan (52) ile oğlu Yiğit Çağlayan (8), akıntının etkisiyle kıyı şeridinden uzaklaştı.

Durumu fark eden sahildeki vatandaşlar baba ile oğluna yardım etmek için göle girdi.

Yiğit Çağlayan çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılırken baba Sinan Çağlayan gözden kayboldu.

İhbarla olay yerine jandarma, polis, deniz polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gölden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilen Yiğit Çağlayan, hastaneye kaldırıldı.

Dalgıç polislerce başlatılan arama çalışmasının ardından baba Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Çağlayan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk
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