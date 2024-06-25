İznik Gölü'nde Jet Ski Kazası: Ölümle Sonuçlanan Kaza Sonrası Gözaltına Alınan Arkadaş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Bursa'da İznik Gölü'nde meydana gelen jet ski kazasında bir kadın hayatını kaybetti. Kazada yanındaki arkadaşı gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa'da, bir kadının İznik Gölü'nde bindiği jet skinin devrilmesi sonucu ölümüne ilişkin gözaltına alınan yanındaki arkadaşı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İznik Gölü'nde açıldıkları jet skinin devrilmesi sonucu Kübra Özdemir'in (25) hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan yanındaki arkadaşı Onur I'nın (23) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Onur I, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İznik Gölü'ne 23 Haziran'da jet ski ile açılan Onur I. ve Kübra Özdemir, aracın devrilmesi sonucu göle düşmüştü. Onur I, jet skiye tutunarak suyun üstünde kalırken Özdemir gözden kaybolmuştu. Özdemir'in cesedi, jandarma botu tarafından sonar sistem kullanılarak kıyıdan yaklaşık 250-300 metre açıkta su yüzeyinde bulunmuştu. Onur I. "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.