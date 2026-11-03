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İznik Gölü'nde balıkçı Hüseyin Sakarya 65 kiloluk yayın balığı yakaladı

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İznik Gölü'nde balıkçı Hüseyin Sakarya 65 kiloluk yayın balığı yakaladı
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İznik Gölü'nde balıkçılık yapan Hüseyin Sakarya, göle açıldığında 2 metre uzunluğunda ve 65 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı. Ağırlığı nedeniyle tekneye almakta zorlandığı balık, kıyıya çıkarılınca vatandaşların ilgisini çekti ve fotoğraf çektirildi.

İznik Gölü'nde 2 metre uzunluğunda, 65 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.

İznik Gölü'nde balıkçılık yapan Hüseyin Sakarya, balık avlamak için tekneyle göle açıldığında yayın balığı yakaladı.

Ağırlığı nedeniyle balığı tekneye çıkarmakta zorlanan Sakarya, 2 metre uzunluğundaki balığı tekneye almayı başardı.

Tekneyle kıyıya çıkarılan 65 kilogram ağırlığındaki yayın balığı vatandaşlardan ilgi gördü.

Bölgeye gelen vatandaşlar balıkla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
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