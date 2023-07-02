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İzmit'te yeşillikte çürümüş erkek cesedi bulundu

İzmit'te yeşillikte çürümüş erkek cesedi bulundu

Güncel Haberler

Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesinde, TEM yolu kenarındaki yeşillikte çürümüş halde erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin merkez İzmit ilçesinde, TEM yolu kenarındaki yeşillikte çürümüş halde erkek cesedi bulundu.

İzmit TEM yolu Kuruçeşme mevkiinde mahalledeki kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar, kokunun kaynağını bulmak için bölgede araştırma yaptı. Kokunun TEM yolunun kenarında bulunan yeşillikten geldiğini fark eden vatandaşlar, ağaçların arasına girdiklerinde çürümüş haldeki bir erkek cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

İhbarla olay yerine gelen ekipler bölgede incelemede bulunurken, ceset ise ölüm sebebinin belirlenmesi ve kimlik tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

TEM Otoyolu Kocaeli Güncel Haberler

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