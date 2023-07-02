İzmit'te yeşillikte çürümüş erkek cesedi bulundu

KOCAELİ'nin merkez İzmit ilçesinde, TEM yolu kenarındaki yeşillikte çürümüş halde erkek cesedi bulundu.

İzmit TEM yolu Kuruçeşme mevkiinde mahalledeki kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar, kokunun kaynağını bulmak için bölgede araştırma yaptı. Kokunun TEM yolunun kenarında bulunan yeşillikten geldiğini fark eden vatandaşlar, ağaçların arasına girdiklerinde çürümüş haldeki bir erkek cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.