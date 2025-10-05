Haberler

Kocaeli'de üniversite öğrencisi genç kızı darbettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta tartıştığı üniversite öğrencisine fiziki müdahalede bulunduğu iddia edilen kadın V.D. gözaltına alındı. Olayın ardından öğrenci karakola giderek şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, dün İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde ismi öğrenilemeyen üniversite öğrencisi ile V.D. arasında tartışma çıktı.
Fiziki müdahalede de bulunulan olay sonrası üniversite öğrencisi, karakola giderek darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Ekiplerce kimliği tespit edilen kadın gözaltına alındı.
Şüpheli V.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
