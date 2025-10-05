Kocaeli'de üniversite öğrencisi genç kızı darbettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta üniversite öğrencisi genç kızı darbettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde ismi öğrenilemeyen üniversite öğrencisi ile V.D. arasında tartışma çıktı.

Fiziki müdahalede de bulunulan olay sonrası üniversite öğrencisi, karakola giderek darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ekiplerce kimliği tespit edilen kadın gözaltına alındı.

Şüpheli V.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.