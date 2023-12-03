Üye Girişi
Haberler

İzmit'te Tartışma Sonucu Tabanca İle Vurulan Damat ve Kardeş Yaralandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İzmit'te yaşanan bir tartışma sonucunda M.Y. isimli kişi, damadı Mustafa S. ve kardeşi Osman S.'yi tabanca ile vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, M.Y. gözaltına alındı.

İZMİT'te M.Y., tartıştığı damadı Mustafa S. ve kardeşi Osman S.'yi tabanca ile vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kayınpeder M.Y. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde İzmit Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde 4 katlı binanın ikinci katında oturan M.Y. ile damadı Mustafa S. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., tabancayla damadı Mustafa S. ile kardeşi Osman S.'ye ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Mustafa S. ve Osman S. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kayınpeder M.Y.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yenişehir Kocaeli Olay Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AMARDEEP ANAND KİMDİR? MasterChef konuğu Amardeep Anand kaç yaşında, nereli? PANTENE ALTIN KELEBEK 2023 KAZANANLAR LİSTESİ: 49. Pantene AltIn Kelebek Ödülünü kimler kazandı, kazanan isimler kimler? DOĞUKAN İSLAMOĞLU KİMDİR? AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu neden öldü, kaç yaşında, hayatı ve biyografisi! BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI: BJK yeni başkanı kim oldu 2023? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim? Beşiktaş'ın YENİ BAŞKANI Hasan Arat kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş Başkanlık seçimi kim kazandı? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ İNTERNET DİZİSİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi İnternet Dizisi ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ DİZİ ÇİFTİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi Dizi Çifti ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Komedi Kadın Oyuncu ödülü kim aldı, kazandı? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Komedi Erkek Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KADIN SANATÇI kim kazandı, oldu? En İyi Kadın Sanatçı ödülü kime gitti, kim kazandı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title