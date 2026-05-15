Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılanması sürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 Ekim 2025'te çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, olay anına ilişkin güvenlik ve vatandaş kameralarının görüntüleri izlendi.

Söz verilen sanık İ.S, olay öncesinde maktulün kendilerine hakaret ve küfür ettiğini iddia ederek, "Korkutmak amaçlı 2 el ateş etmek istedim." dedi.

Tutuklu sanık G.K, arabasının kapısını açtığında maktulün küfür ettiğini ileri sürerek, "İ.S'nin ateş ettiğini yemin ederim o anda düşünmedim. Polislerin beni çekmesiyle o esnada birkaç kere vurdum maktule. Keşke bu olay böyle yaşanmasaydı. Üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklardan G.K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi, İ.S'nin ise "kasten öldürme"den müebbet hapsin yanı sıra "6136 sayılı Kanun'a muhalefet"ten de 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İddianamede, diğer sanıklar G.K, H.Ç, Ü.Ö. ve S.Ö. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis isteniyor.

Kaynak: AA