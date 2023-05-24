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İzmit'te partililer arasında 'işaret' gerginliği

İzmit'te partililer arasında 'işaret' gerginliği

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İZMİT'te Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçim standı önünden geçerken zafer işareti yapan 2 kişi ile partililer arasında gerginlik yaşandı.

İZMİT'te Milliyetçi Hareket Partisi'nin ( Mhp ) seçim standı önünden geçerken zafer işareti yapan 2 kişi ile partililer arasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbededen uzaklaşmaya çalışan 2 kişi, yaklaşık 100  metre ilerideki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından kurulan standa sığındı. İki parti görevlileri arasında tartışma yaşanırken, polis cadde üzerinde tedbir aldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. MHP'ye ait seçim standının önünden geçen, isimleri öğrenilemeyen iki kişi, zafer işareti yapınca stant görevlileri arasından gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin arbedeye dönüşmesiyle 2 kişi, yaklaşık 100 metre ileride bulunan CHP'nin seçim standına sığındı. İki parti görevlileri arasında tartışma yaşandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. İki parti standı arasında polis ekipleri tarafından tedbir alındı. Zafer işareti yapan 2 kişi, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Halk Partisi MHP Güncel Haberler

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