İzmit'te Otoyol Bağlantı Köprüsüne Çarpan Araçta Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmit'te Otoyol Bağlantı Köprüsüne Çarpan Araçta Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin otoyol bağlantı köprüsüne çarpması sonucu 48 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kişi ağır yaralandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Arzu Gür (48) hayatını kaybetti, yanındaki B.G. ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi. Arzu Gür'ün kontrolünü yitirdiği 41 EF 726 plakalı otomobil, otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Gür ve yanındaki B.G.'yi sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Arzu Gür Kocaeli Şehir Hastanesi'ne, B.G. ise Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gür, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. B.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı

Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş giderek yaklaşıyor! Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar şiddetlendi

Savaş giderek yaklaşıyor! Komşu ülkeler arasındaki çatışma şiddetlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.