İzmit'te Beton Bariyere Çarpan Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Onur Ö. (28) yönetimindeki otomobil, direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucu beton bariyere çarpıp devrildi. Sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde beton bariyere çarparak devrilip, sürüklenen otomobilin sürücüsü Onur Ö. (28), ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde D-100 kara yolunun İzmit ilçesi geçişi Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Onur Ö.'nün kullandığı 53 DY 774 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyere çarpıp devrildi. Bir süre sürüklendikten sonra duran otomobilin sürücüsü Onur Ö., ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Onur Ö., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Onur Ö.'nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; savrulup yol kenarındaki bariyere çarpan otomobilin devrilip sürüklendiği, bir cismin otomobilden yola fırladığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

