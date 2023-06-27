İzmit'te Otomobil Halk Otobüsüne Çarptı: 3 Ölü, 3 Yaralı

İzmit'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, durakta yolcu indiren halk otobüsüne çarptı. Kazada, otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 3'ü de yaralandı.

İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, durakta yolcu indiren halk otobüsüne çarptı. Kazada, otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 3'ü de yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmit D-605 Karayolu Çayırköy mevkisinde meydana geldi. İzmit yönünde ilerleyen Arif Şahin idaresindeki 41 ADZ 991 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki durakta yolcu indiren D.K. idaresindeki 41 AIG 618 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapatıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında, yol üzerinde kontrolden çıkan otomobile ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 70 metre uzunluğunda fren izi tespit edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.