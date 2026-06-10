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Kocaeli'de bir dairenin mutfak tavanındaki sıvanın düşmesi üzerine 2 katlı bina tahliye edildi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 katlı evde mutfak tavanından sıva düşmesi paniğe neden oldu. Yemek hazırlayan 5 kişi aile, olay sırasında mutfakta bulunmamaları sayesinde faciadan son anda kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan inceleme sonrası aile belediyeye ait misafirhaneye yerleştirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sadettin Yalım Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evin birinci katının mutfak tavanından sıva düştü. Yemek yapan aile şans eseri mutfakta olmaması faciayı önledi.

HEMEN DIŞARI KAÇARAK EKİPLERE HABER VERDİ

Durumu fark eden 5 kişilik aile, hemen dışarı kaçarak ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, bölgeyi güvenlik şeridine aldı.

5 KİŞİLİK AİLE TAHLİYE EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonrasında alt ev üst katta yaşayan 5 kişilik aile, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanesine götürüldü. Ailede bulunan kişinin tekerlekli sandalyede olduğu da görüldü.

"ALLAH'TAN KİMSE MUTFAKTA YOKTU"

Yaşananları anlatan ev sahibi Armağan Orman, "Mutfakta yemek pişiyordu, biz de içeride oturuyorduk. Birden bir gürültü oldu. Allah'tan kimse mutfakta yoktu" dedi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor. 

Kaynak: Haberler.com
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